КНДР передала США американского военнослужащего

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Пхеньян передал Вашингтону американского рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего в июле на территорию КНДР. Об этом официально сообщили в Госдепартаменте США. Ночью 27 сентября в приграничном китайском городе Даньдуне американский военнослужащий был передан послу США в КНР Николасу Бёрнсу. После этого через Шэньян он был доставлен на авиабазу Осан в РК. В Госдепартаменте сообщили, что состояние здоровья Кинга оценивается, как хорошее. Из РК он был отправлен в США. По словам высокопоставленного представителя американского правительства, в течение нескольких недель Трэвиса Кинга ожидает расследование по обстоятельствам его побега в СК. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил благодарность Швеции, выступившей посредником в вопросе возвращения Кинга, а также Китаю, участвовавшему в передаче военнослужащего. На вопрос журналистов об условиях, по которым СК согласилась вернуть военного, он ответил, что таковых не было. Известно, что северокорейская сторона отказалась от прямых контактов с США. Поэтому переговоры велись через диппредставительство Швеции. По данным агентства AFP, Трэвис Кинг заявил, что счастлив вернуться домой.