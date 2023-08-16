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В мире

КНДР передала США американского военнослужащего

Write: 2023-09-28 13:54:28Update: 2023-09-28 14:06:09

КНДР передала США американского военнослужащего

Photo : YONHAP News

Пхеньян передал Вашингтону американского рядового Трэвиса Кинга, незаконно проникшего в июле на территорию КНДР. Об этом официально сообщили в Госдепартаменте США. Ночью 27 сентября в приграничном китайском городе Даньдуне американский военнослужащий был передан послу США в КНР Николасу Бёрнсу. После этого через Шэньян он был доставлен на авиабазу Осан в РК. В Госдепартаменте сообщили, что состояние здоровья Кинга оценивается, как хорошее. Из РК он был отправлен в США. По словам высокопоставленного представителя американского правительства, в течение нескольких недель Трэвиса Кинга ожидает расследование по обстоятельствам его побега в СК. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил благодарность Швеции, выступившей посредником в вопросе возвращения Кинга, а также Китаю, участвовавшему в передаче военнослужащего. На вопрос журналистов об условиях, по которым СК согласилась вернуть военного, он ответил, что таковых не было. Известно, что северокорейская сторона отказалась от прямых контактов с США. Поэтому переговоры велись через диппредставительство Швеции. По данным агентства AFP, Трэвис Кинг заявил, что счастлив вернуться домой.
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