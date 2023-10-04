Спутник «Танури» продолжает изучение Луны

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Первый южнокорейский космический аппарат по изучению Луны «Танури» продолжает работу в космосе. Запущенный в космос в августе прошлого года, он преодолел по пути к лунной орбите 5 млн 940 тыс. км. Благодаря хорошо спланированному полёту, который прошёл практически без погрешностей, аппарату удалось сэкономить топливо. В этой связи срок его космической миссии был продлён до 2025 года. В настоящий момент аппарат ведёт наблюдение за поверхностью Луны, совершая каждые сутки по 12 кругов вокруг планеты. Недавно «Танури» запечатлел индийскую станцию «Чандраян-3», которая совершила посадку в южной приполярной области Луны. Как сообщил сотрудник Корейского института аэрокосмических исследований Чон Мун Чжин, «Танури» к настоящему моменту сделал более 3,5 тысяч фотоснимков разных точек на поверхности Луны в рамках изучения её характеристик и поиска места для будущей посадки южнокорейского спускаемого аппарата. Недавно Япония стала пятой страной после США, России, Китая и Индии, запустившей первый лунный модуль под названием SLIM. США готовятся к отправке своих астронавтов на Луну. РК планирует отправить на Луну свой первый спускаемый аппарат в 2032 году. На реализацию данного проекта уже выделены 600 млрд вон (441 млн долларов). Директор Корейского института аэрокосмических исследований Ли Сан Рюль отмечает, что в настоящий момент многие страны, причём не только развитые, заинтересованы в изучении и освоении Луны, нацелившись на её ресурсы.