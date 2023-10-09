СБ ООН обсуждает вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС

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Совет Безопасности ООН начал обсуждение экстренных мер реагирования на эскалацию напряжённости в секторе Газа, вызванную нападением на Израиль со стороны палестинской вооружённой группировки ХАМАС. По данным представителя ООН, 8 октября в 15 часов начались неофициальные консультации по обсуждению ближневосточных и других мировых проблем. Неофициальные консультации - это встречи, проводимые за закрытыми дверями между 15 членами Совета Безопасности. Хотя РК не является членом Совбеза, её представители принимают участие в консультациях в качестве наблюдателей. На консультациях присутствует постоянный представитель РК при ООН Хван Чжун Гук. Постпред Израиля Гилад Эрдан провёл краткую пресс-конференцию, на которой призвал Совет Безопасности осудить действия группировки ХАМАС, охарактеризовав их как военное преступление. В свою очередь, представитель Палестинской автономии Рияд Мансур заявил на отдельной пресс-конференции, что «настало время остановить насилие и кровопролитие». Палестинская автономия, возглавляемая Махмудом Аббасом, не является членом ООН, но участвует в ней в качестве наблюдателя с 2012 года. Правительство Аббаса выступает за мирное решение проблем с Израилем.