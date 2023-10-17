Спутник «Урибёль-1» будет возвращён на Землю

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В РК реализуется проект возвращения на Землю первого отечественного спутника «Урибёль-1» (Kitsat-1). Он был запущен более 30 лет назад, 10 августа 1992 года, с космодрома Куру во французской Гвинее. Экспериментальный микроспутник, диаметр которого составляет 67 см, а вес 48 кг, фотографировал поверхность Земли и испытывал технологии изучения космического пространства. С его запуском РК сделала первый шаг к превращению в космическую державу. В 2004 году после успешного завершения возложенных на спутник задач связь с ним пропала, и вот уже около двух десятилетий аппарат кружит на околоземной орбите на высоте 1.300 км. Он является одним из 36 тысяч единиц космического мусора. Над проектом возвращения спутника на Землю работает новое поколение учёных исследовательской команды, создававшей первый отечественный спутник. Они планируют вывести на околоземную орбиту другой спутник, который найдёт «Урибёль-1» в открытом космосе, подобно магниту прикрепит его к своему корпусу и доставит в атмосферу Земли. Для этого требуется применение высоких технологий, поскольку спутник движется с огромной скоростью, в семь раз превышающей скорость пули. Директор центра спутниковых исследований при Корейском институте науки и технологий (KAIST) Хан Чжэ Хын отмечает, что с Земли постоянно запускается огромное количество спутников. В этой связи сегодня складывается ситуация, при которой без устранения космического мусора дальнейшее освоение космоса может быть затруднено. Технологии уборки космического мусора разрабатывают также США, Япония и другие страны.