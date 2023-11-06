В РК прошли сильные дожди

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6 ноября по всей стране прошли сильные дожди. Ряд населённых пунктов оказались изолированы, а дороги затоплены. На бо́льшей части территории страны действовало предупреждение о сильном ветре более 20 метров в секунду. Наводнение нанесло ущерб нескольким дорогам в городах Ансан и Ыйван провинции Кёнгидо. Движение пассажирских судов между Инчхоном и близлежащими островами ограничено. В провинции Канвондо пожарные службы провели дренажные работы после сообщений о том, что затоплены 21 дорога в Чхунчхоне,11 дорог в Вончжу, одна в уезде Чонсон-гун и одна в уезде Хвачхон-гун. В провинции Кёнсан-Намдо поступило 14 сообщений об упавших деревьях и затоплении дорог. По сообщению Корейской метеорологической администрации, самое большое количество осадков составило 73,5 мм в городе Согвипхо на острове Чечжудо, 71 мм - в провинции Кёнсан-Намдо, 65,6 мм в городе Ёнине провинции Кёнгидо. Предупреждение о сильном ветре объявлено в провинциях Канвондо, Кёнгидо, Чолла-Пукто, Чолла-Намдо, Чхунчхон-Намдо и в городе Инчхоне. Максимальная скорость ветра на горном перевале Мисирён в провинции Канвондо составляет 35,5 м в секунду, Сильный ветер ожидается также 7 ноября.