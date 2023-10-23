В Корею пришли зимние холода

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7 ноября на юг Корейского полуострова пришли зимние холода. Синоптики выпустили предупреждение о резком похолодании в центральных внутренних районах, а для прибрежных районов по всей стране действует предупреждение о сильном ветре. В утренние часы температура воздуха в центральных районах не превышала плюс 5, а в южных районах плюс 10 градусов, что примерно на 10-15 градусов ниже, чем накануне. В горах Сораксан на территории провинции Канвондо в 5:58 утра отмечена минимальная температура по стране, составившая минус 6,6 градуса. В Сеуле зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала нынешней осени – плюс 3,8 градуса. Днём максимальная температура воздуха составила в Сеуле плюс 10 градусов, а в среднем по стране от плюс 7 до плюс 17 градусов, что примерно на 8-12 градусов ниже, чем 6 ноября. 8 ноября синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры, которая составит в утренние часы от минус 3 до плюс 9 градусов. Однако дневная температура вернётся к климатической норме для этого периода, составив плюс 13-19 градусов. Ветреная погода в прибрежных районах продлится до конца дня 8 ноября, после чего сила ветра начнёт ослабевать.