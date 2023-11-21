В Корею пришли зимние холода

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24 ноября на юг Корейского полуострова обрушилась волна холодного воздуха. Температура воздуха в утренние часы опустилась ниже нулевой отметки, а в ряде регионов было в среднем на 15 градусов холоднее, чем в предыдущий день. По данным Корейской метеорологической администрации, в 8 часов утра температура воздуха в Сеуле составила -3°С, в Инчхоне -2,7°С, в Тэчжоне+0,1°С, в Пусане +5,6°С. Максимальная температура днём составила от нуля до +9°С, при этом ощущаема температура была на несколько градусов ниже из-за сильного ветра, мгновенная скорость которого превышала 55 км/час. Из-за сухого воздуха возможны пожары в провинции Чхунчхон-Пукто, на восточном побережье, а также в северо-восточных горных районах провинции Кёнсан-Пукто. 25 ноября ожидается дальнейшее похолодание. Минимальная температура воздуха в Сеуле может опуститься до -6°С.