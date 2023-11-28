Военные РК будут использовать частные спутники

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Институт оборонных технологий при Корейском агентстве оборонного развития и компания Hanwha Systems заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания военной системы связи с применением частных низкоорбитальных спутников. Запланированный объём инвестиций составляет 39 млрд 800 млн вон (30 млн 800 тыс долларов). Как сообщили 28 ноября в агентстве оборонного развития, в рамках соглашения до ноября 2025 года будут проводиться исследования и разработки новых спутниковых технологий. Будет создана система безопасности, призванная предотвратить утечку военной информации. Затем в течение полугода в тестовом режиме военные проверят возможности использования частных спутников. Ожидается, что проект повысит оперативные возможности вооружённых сил, решив проблему неустойчивости связи в горных районах.