В Кёнчжу произошло землетрясение магнитудой 4,0

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30 ноября в 4:55 утра на территории города Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто произошло землетрясение магнитудой 4.0. Его эпицентр находился в 19 километрах к юго-востоку от центра города на глубине 12 км. В течение часа после основного толчка последовали пять афтершоков. Толчки ощущались на территории всей провинции, а также в городах Пусане и Ульсане провинции Кёнсан-Намдо. В экстренные службы поступили около ста звонков о подземных толчках, но данных о жертвах и разрушениях нет. По данным Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики все атомные электростанции, в том числе, АЭС «Вольсон» в Кёнчжу, расположенная в 10 километрах от эпицентра землетрясения, работают в обычном режиме. Нынешнее землетрясение – второе по силе, произошедшее на Корейском полуострове и в водах вокруг него в этом году. В том же районе 12 сентября 2016 года произошло самое сильное в истории Кореи землетрясение магнитудой 5,8. С 1978 года в радиусе 50 км от эпицентра последнего землетрясения зарегистрированы 418 подземных толчков магнитудой 2,0 и более. В министерстве административного управления и безопасности состоялось экстренное совещание по оценке последствий землетрясения. Министр Ли Сан Мин поручил всем сотрудникам ведомства сохранять готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в сотрудничестве с региональными администрациями.