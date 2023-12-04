22 страны увеличат выработку атомной энергии в три раза

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22 страны, включая РК, договорились об увеличении к 2050 году выработки электроэнергии на атомных станциях в три раза по сравнению с 2020 годом. Как отмечается в декларации, которая принята 2 декабря на проходящей в Дубае Международной конференции ООН по климату (COP28), этот шаг должен помочь ослабить зависимость от ископаемых источников энергии. Декларацию распространил посланник США по вопросам климата Джон Керри. Он напомнил, что, в соответствии с научными данными, без атомной энергетики достичь климатической нейтральности к 2050 году не удастся. Декларация призывает международные финансовые институты содействовать инвестициям в атомную энергетику, строительству малых модульных реакторов и разработке новейших технологий в данной отрасли. Между тем, Всемирный банк не вкладывал средства в ядерную отрасль с 1959 года. Её финансирование запрещено также уставами многих банков. Россия и Китай, на территории которых находится большое число атомных электростанций, подписывать декларацию отказались. В настоящее время на долю атомной энергетики приходится чуть менее 10% мирового производства электроэнергии.