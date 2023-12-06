Север эксплуатирует 30 объектов в Кэсонском комплексе

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Северная Корея самовольно эксплуатирует около 30 предприятий в Кэсонском комплексе, принадлежащих южнокорейским компаниям. Кроме того, началась расчистка территории, на которой находилось здание межкорейского пункта оперативной связи, взорванное в 2020 году. Об этом сообщил 8 декабря на пресс-конференции представитель министерства по делам воссоединения РК Ку Бён Сам. Он отметил, что действия Северной Кореи также представляют собой явное нарушение заключённых ранее соглашений между Сеулом и Пхеньяном. В мае южнокорейская сторона сообщила, что Пхеньян эксплуатирует порядка десяти южнокорейских предприятий в Кэсонском комплексе, закрытом в феврале 2016 года в ответ на испытания Севером ядерного оружия и ракет большой дальности. В июне министерство по делам воссоединения подало иск в Центральный окружной суд Сеула с требованием к Северной Корее компенсировать ущерб, причинённый пункту оперативной связи, на сумму 44 млрд 700 млн вон (34 млн 200 тыс. долларов).