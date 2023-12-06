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Культура

Музыкальное шоу Music Bank проходит в Японии впервые за 12 лет

Write: 2023-12-11 14:18:57Update: 2023-12-11 19:22:19

Photo : KBS News

Музыкальное телевизионное шоу компании KBS под названием Music Bank проводится в Японии впервые за последние 12 лет. Десятки тысяч фанатов К-РОР со всей страны собрались на концертной площадке, рассчитанной на 30 тысяч мест. Они горячо поддерживают выступления, подпевая участникам шоу на корейском языке. В грандиозном гала-концерте  приняли участие 20 групп, пользующихся большой популярностью как в РК, так и за её пределами. Участники группы THE BOYZ рассказывают, что фанаты пишут на плакатах имена участников музыкального коллектива, а также слова поддержки, что улучшает атмосферу концерта и настроение  участников. В последний раз шоу Music Bank проходило в Японии 11 лет назад на стадионе Tokyo Dome. В этом году исполняется 20 лет с момента показа в Японии южнокорейского сериала «Зимняя соната», стоявшего, по сути, у истоков корейской культурной волны Халлю. В настоящий момент в Японии наблюдается быстрый рост популярности корейской культуры. Члены женской группы STAYC отметили, что чувствуют гордость, видя растущую популярность К-РОР и горячую поддержку фанатов. Трансляция музыкального шоу Music Bank Global Festival 2023, которое проходит в РК и Японии, начнётся 15 декабря. 
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