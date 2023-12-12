Россия и КНДР обсуждают экономическое сотрудничество

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Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко встретился 12 декабря в Пхеньяне с министром внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо и обсудил с ним вопросы укрепления экономического сотрудничества между двумя странами. Как сообщило агентство ЦТАК, в переговорах приняли участие также заместитель министра внешнеэкономических связей Чи Гён Су, работники профильных северокорейских и российских организаций, а также временный поверенный в делах Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха. На переговорах обсуждались вопросы, связанные с переводом регионального экономического сотрудничества между Россией и КНДР на более высокий уровень. Помимо этого, был подписан протокол 13-го заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству правительства Приморского края и комиссии по развитию международной торговли КНДР,- информирует ЦТАК. В тот же день делегация Приморского края возложила венки к Монументу освобождения в центре Пхеньяна. Участники церемонии «почтили память советских воинов, смело сражавшихся в священной войне за освобождение Кореи»,- говорится в сообщении ЦТАК. Делегация Приморского края во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря. В ноябре Кожемяко рассказал, что планировал до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве.