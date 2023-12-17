Северная Корея запустила МБР в Восточное море

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18 декабря в 8:24 утра Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракета, запущенная из района Пхеньяна по так называемой крутой траектории, пролетела около 1 тысячи километров и упала в Восточное море примерно в 250 км от границы исключительной экономической зоны Японии. Это пятый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей с начала текущего года. В феврале была запущена ракета «Хвасон-15», в марте - «Хвасон-17». В апреле и июле проведены запуски твёрдотопливной ракеты «Хвасон-18». Последний запуск произошёл вскоре после того, как 17 декабря в 22:38 Север запустил ракету малой дальности из окрестностей Пхеньяна. Она пролетела около 570 километров и упала в Восточное море. Запуски совпали с заходом американской атомной подводной лодки в порт Пусан и 12-й годовщиной смерти бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны Ким Чон Ына. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, обмениваясь информацией с США и Японией. Пхеньян в очередной раз нарушил резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие Северу использовать технологии баллистических ракет,- говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.