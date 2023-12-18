Пхеньян сообщил об успешных испытаниях МБР «Хвасон-18»

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18 декабря Северная Корея провела успешные испытания твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18». Об этом сообщило агентство ЦТАК. Цель запуска - «мощная предупредительная мера в сложной ситуации, когда военная угроза враждебных сил против КНДР становится всё более неприкрытой и опасной»,- говорится в сообщении. По данным ЦТАК, за 4.415 секунд ракета пролетела 1.002 километра на максимальной высоте 6.518,2 км и упала в заранее намеченной точке Восточного моря. Подчёркивается, что испытания не оказали какого-либо негативного влияния на безопасность соседних стран. По мнению экспертов, в случае запуска по обычной траектории ракета пролетела бы 15 тысяч километров. Этого достаточно, чтобы поразить любой регион континентальной части США. Северокорейский лидер Ким Чон Ын заявил, что в ходе запуска проведена «практическая демонстрация надёжности ударных возможностей и сил сдерживания ядерной войны, которыми обладают вооружённые силы КНДР». Запуск продемонстрировал «какие действия КНДР подготовила, и какой вариант выберет, если Вашингтон примет неправильное решение»,- подчеркнул Ким Чон Ын. Кроме того, в сообщении ЦТАК подвергнуты критике результаты второго заседания южнокорейско-американской консультативной группы по ядерной безопасности и заход в Пусан американской атомной подводной лодки USS Missouri. Данные события названы «чрезвычайно провокационными акциями», направленными на превращение Корейского полуострова «в базу всех ядерных стратегических активов США».