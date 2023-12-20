Ким Чон Ын: Пхеньян готов ответить на ядерный удар противника

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты продемонстрировал готовность КНДР без колебаний нанести ядерный удар в случае ядерных провокаций со стороны противника. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил 20 декабря северокорейский лидер Ким Чон Ын в ходе встречи с бойцами Второй краснознамённой роты ракетных войск, которая осуществила запуск твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Суверенные права государства могут быть гарантированы только посредством силы. Подлинная обороноспособность -это «реальная возможность нанесения упреждающего удара по врагу в любом месте и способность заставить любого врага чувствовать страх»,- подчеркнул Ким Чон Ын. Ранее северокорейский лидер заявил, что запуск ракеты продемонстрировал «какие действия КНДР подготовила, и какой вариант выберет, если Вашингтон примет неправильное решение».