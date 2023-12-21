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Политика

Президент РК поздравил жителей страны с Рождеством

Write: 2023-12-25 11:15:23Update: 2023-12-25 12:49:02

Президент РК поздравил жителей страны с Рождеством

Photo : YONHAP News

«Я надеюсь на то, что все граждане страны насладятся радостью счастливого и благословенного Рождества»,- говорится в послании президента РК Юн Сок Ёля, опубликованном 25 декабря в социальных сетях. «Это Рождество, полное любви Иисуса Христа. Сегодня вокруг нас много людей, которые ощущают его любовь и зажигают искры надежды»,- говорится в послании главы государства. Накануне вечером Юн Сок Ёль присутствовал на рождественской мессе в соборе в районе Хехва-дон сеульского муниципального округа Чонно-гу. По окончании мессы он сфотографировался с верующими, разделив с ними радость Рождества. Вместе с президентом на мессе присутствовали министр культуры, спорта и туризма Ю Ин Чхон, старший секретарь президента по гражданским вопросам Хван Сан Му, заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Тхэ Хё и пресс-секретарь президента Ли До Ун.
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