Президент РК поздравил жителей страны с Рождеством

Photo : YONHAP News

«Я надеюсь на то, что все граждане страны насладятся радостью счастливого и благословенного Рождества»,- говорится в послании президента РК Юн Сок Ёля, опубликованном 25 декабря в социальных сетях. «Это Рождество, полное любви Иисуса Христа. Сегодня вокруг нас много людей, которые ощущают его любовь и зажигают искры надежды»,- говорится в послании главы государства. Накануне вечером Юн Сок Ёль присутствовал на рождественской мессе в соборе в районе Хехва-дон сеульского муниципального округа Чонно-гу. По окончании мессы он сфотографировался с верующими, разделив с ними радость Рождества. Вместе с президентом на мессе присутствовали министр культуры, спорта и туризма Ю Ин Чхон, старший секретарь президента по гражданским вопросам Хван Сан Му, заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Тхэ Хё и пресс-секретарь президента Ли До Ун.