Сеул обеспокоен запуском легководного реактора в Ёнбёне

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Правительство РК обеспокоено сообщениями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что новый легководный реактор в северокорейском ядерном центре в Ёнбёне провинции Пхёнан-Пукто мог быть введён в эксплуатацию. Об этом заявил 24 декабря представитель министерства иностранных дел РК. Северная Корея продолжает производить ядерные материалы в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, нанося тем самым ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире. Сеул будет сотрудничать с мировым сообществом, чтобы побудить Пхеньян остановить незаконные ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации,- добавил представитель внешнеполитического ведомства. О том, что вокруг нового экспериментального легководного реактора в Ёнбёне наблюдается активность, сообщил на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Запуск второго реактора может означать появление у Пхеньяна нового источника оружейного плутония.