Сеул ввёл санкции в отношении восьми граждан КНДР

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Как сообщили 27 декабря в министерстве иностранных дел РК, правительство страны ввело санкции в отношении восьми северокорейских граждан. Все они причастны к запуску 18 декабря межконтинентальной баллистической ракеты. Это, в частности, начальник военной разведки Ли Чхан Хо, который координирует работу хакерских групп, подозреваемых в получении технологий и иностранной валюты с помощью незаконной деятельности. Генеральный директор пекинской компании New Technology Пак Ён Хан подозревается в закупках обычных вооружений и оборудования для баллистических ракет от имени Корейской торговой компании по развитию горнорудной промышленности. Бывший третий секретарь посольства КНДР в Китае Юн Чхоль участвовал в закупках лития-6, ключевого материала для ядерного оружия, торговля которым запрещена санкциями Совета Безопасности ООН. Остальные пятеро являются сотрудниками пхеньянской компании Pan Systems, которая находится под контролем Главного разведывательного управления и занимается торговлей оружием. В соответствии с санкциями, для проведения финансовых сделок с лицами, включёнными в список, необходимо получить одобрение Банка Кореи. Нынешний пакет санкций - 14-й по счёту с момента прихода к власти правительства Юн Сок Ёля. Санкции действуют в общей сложности в отношении 83 физических и 53 юридических лиц КНДР.