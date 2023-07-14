РК ввела новые односторонние санкции в отношении Пхеньяна

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Правительство РК ввело дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Как сообщили в МИД РК, в список добавлены пять физических лиц и одно учреждение, причастные к незаконному финансированию программ создания оружия массового уничтожения. Это компания Ryukyong Program Development, её руководитель Рю Гён Чхоль, директор филиала в Шэньяне Ким Хак Чхоль, директор филиала в Цзиньчжоу Чан Вон Чхоль, директор филиала в Даньдуне Ли Чхоль Мин и его заместитель Ким Чжу Вон. Компания Ryukyong Program Development участвует в разработке дистанционно-управляемых боевых систем, в том числе, беспилотных летательных аппаратов, а также в отправке за рубеж специалистов по информационным технологиям. Тем самым она вносит вклад в финансирование ракетных и ядерных программ Пхеньяна. Это 11-й по счёту санкционный список в отношении Пхеньяна после прихода к власти администрации Юн Сок Ёля в мае прошлого года. Всего за это время санкции были введены в отношении 51 юридического и 54 физических лиц.