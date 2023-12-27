Рождаемость в РК в октябре достигла рекордно низкого уровня

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По данным национального статистического управления, в октябре этого года в РК родилось в общей сложности 18.904 ребёнка, что на 8,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это минимальный показатель за любой октябрь с момента начала сбора статистики о рождаемости в 1981 году. За первые 10 месяцев текущего года в стране родились 196.041 ребёнок, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Это также минимальный показатель за указанный период. В октябре в стране умерли 30.793 человека, в результате чего естественная убыль населения составила 11.889 человек. Смертность превышает рождаемость 48 месяцев подряд. Причиной рекордно низкой рождаемости является то, что молодые южнокорейцы всё чаще откладывают вступление в брак, либо отказываются от брака или рождения детей из-за высоких цен на жильё, ситуации на рынке труда и экономического спада.