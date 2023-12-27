В РК повысят точность подсчёта голосов на выборах

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Начиная с парламентских выборов в апреле следующего года, в РК будут внесены изменения в процедуру подсчёта голосов. В настоящий момент центризбирком рассматривает возможность ручного пересчёта голосов избирателей после электронного подсчёта. До настоящего момента процедура заключалась в проверке правильности заполнения бюллетеней с помощью сортировочного аппарата и подсчёта голос на другом аппарате под контролем членов избирательной комиссии. Теперь между сортировкой и подсчётом будет внедрена процедура ручной проверки каждого бюллетеня. Цель данной меры заключается в стремлении повысить уровень прозрачности при подведении итогов выборов. Как отметил депутат Национального собрания от правящей партии Сила народа Ю Сан Бом, ранее неоднократно высказывались предположения о том, что наблюдатели не могли осуществлять контроль всего процесса подсчёта голосов. Хотя машины для подсчёта бюллетеней неоднократно показали свою надёжность, сбои в работе техники всё же возможны, что может привести к ошибкам в подсчёте. Кроме того, доступ к бюллетеням будет предоставляться исключительно членам избирательных комиссий.