Более 8 тысяч полицейских будут следить за порядком в новогоднюю ночь

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Более 8 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в местах проведения праздничных новогодних мероприятий по всей стране. Как сообщили 28 декабря в полицейском управлении РК, 8.277 полицейских, в том числе, из 81 подразделения специального назначения, будут направлены в 132 места по всей стране, где ожидается скопление большого количества людей. Полиция ожидает, что в новогоднюю ночь в местах проведения праздничных мероприятий по всей стране соберутся более 1 млн 170 тыс. человек. В частности, на церемонии удара в колокол в новогоднюю ночь у павильона Посингак в Сеуле ожидается около ста тысяч человек, в связи с чем 2.300 полицейских будут контролировать движение на проспектах Сэчжон-дэро и Чонно-дэро. Для обеспечения порядка в каждом регионе совместно с местными властями и пожарной охраной были проведены предварительные проверки. Во время новогодних мероприятий будет работать оперативный центр для контроля за ситуацией на местах.