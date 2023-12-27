Минобороны РК аннулирует определение Токто как спорной территории

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Министерство обороны РК заявило об отзыве опубликованных ранее на этой неделе образовательных материалов для военнослужащих из-за определения островов Токто в Восточном море как «спорной территории». В них острова Токто отнесены к «объектам спора» наряду с островами Дяоюдао (Сэнкаку) и Курильскими островами. Япония и Китай оспаривают принадлежность островов Дяоюдао (Сэнкаку), а Япония и Россия – четырёх остров Курильской гряды. Сеул на протяжении многих лет отвергает территориальные претензии Токио на острова Токто, считая их неотъемлемой частью территории РК с точки зрения истории, географии и международного права. 28 декабря министерство иностранных дел РК в очередной раз подтвердило данную точку зрения. Представитель министерства Им Су Сок подчеркнул, в частности, что острова Токто не подлежат «каким-либо дипломатическим переговорам или судебному урегулированию».