В РК появится виза Workcation

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В 2024 году в РК появится новый вид визы Workcation, которая позволит иностранцам удалённо работать и путешествовать по стране. Как сообщили в министерстве юстиции, выдача данных виз в тестовом режиме начнётся уже первого января. Новая виза позволит иностранцам находиться в РК до двух лет. Получить её смогут лица, имеющие опыт работы в иностранной компании более года, чей доход в предыдущем году не менее чем вдвое превышает уровень валового национального дохода на душу населения. При наличии описанных условий эту визу смогут получить иностранцы, находящиеся в РК по краткосрочным визам. Подобная система действует в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. В РК такой практики до настоящего момента не было, поэтому иностранцы, желавшие отдыхать в РК и работать в удалённом режиме, вынуждены были получать туристическую визу или въезжать в страну по безвизовому режиму.