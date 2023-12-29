РК меняет миграционную политику

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28 декабря министерство юстиции РК утвердило основные принципы иммиграционной политики на период с 2023 по 2027 год. Документ предусматривает превращение РК в «глобальную страну» на основе совместных усилий южнокорейцев и иммигрантов. Для системного достижения этой цели поставлены пять основных политических целей и 18 ключевых задач. Среди целей значатся поддержка регионального развития и экономики с задействованием ресурса иммигрантов, формирование общества на принципах безопасности и порядка, обеспечение социального единства граждан и иммигрантов, реализация принципов уважения прав иммигрантов, создание административной базы по вопросам миграции в соответствии с мировыми стандартами. Также решено заменить Базовый закон об иностранцах в РК на Закон об иммиграционной политике. Будет продолжена работа по сокращению количества иностранцев, находящихся в РК нелегально. С целью разрешения проблемы нехватки рабочих рук в промышленности будет расширено привлечение квалифицированной рабочей силы из-за рубежа.