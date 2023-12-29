Пхеньян эксплуатирует легководный реактор с лета 2023 года

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Пхеньян эксплуатирует экспериментальный легководный реактор на территории ядерного комплекса в уезде Ёнбён-гун провинции Пхёнан-Пукто с прошлого лета. Об этом заявил 29 декабря министр обороны РК Син Вон Сик. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что с середины октября на объекте происходил выброс горячей воды. Однако южнокорейские военные обнаружили признаки работы реактора за несколько месяцев до МАГАТЭ. Министр предположил, что, если нынешний запуск реактора был тестовым, то он начнёт работу в штатном режиме летом следующего года. При этом он подверг сомнению заявления ряда экспертов о том, что при помощи нового реактора Пхеньян получит возможность значительно нарастить производство ядерных боеголовок. Данный реактор предназначен для выработки электроэнергии и в настоящий момент ни одна страна не применяет легководный реактор для производства ядерного оружия.