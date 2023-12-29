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Корея: Юг-Север

Пхеньян критикует новогоднее обращение президента РК

Write: 2024-01-03 11:48:22Update: 2024-01-03 18:25:43

Photo : YONHAP News

Заявление президента РК Юн Сок Ёля о создании в первой половине наступившего года совместной с США системы расширенного сдерживания подтверждает необходимость создания Пхеньяном «ещё более подавляющих» ядерных сил. Об этом сообщило 3 января агентство ЦТАК со ссылкой на заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она назвала заявление южнокорейского президента «выдающейся услугой быстрому развитию военного превосходства КНДР в наступившем году». Юн Сок Ёль «сделал беспокойство по поводу безопасности обыденным явлением в Южной Корее». Благодаря его заявлениям о стремлении к объединению под лозунгом так называемой «свободной демократии» КНДР смогла избавиться от иллюзий о мирном объединении и национальном согласии,- добавила Ким Ё Чжон. В своём новогоднем обращении к народу страны президент РК Юн Сок Ёль обещал продолжить реализацию принципа «мир с помощью силы» на основе альянса Сеула и Вашингтона, а также сотрудничества между РК, США и Японией.  
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