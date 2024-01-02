В РК сократились выбросы парниковых газов

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В 2022 году выбросы парниковых газов сократились в РК на 3,5% в годовом исчислении, составив 654,5 млн тонн. Об этом сообщили 4 января в комитете углеродной нейтральности и зелёного роста. В условиях постоянного роста спроса на электроэнергию удалось добиться сокращения показателя благодаря увеличению доли безуглеродных источников энергии, среди которых АЭС и объекты возобновляемой энергетики. Так, в 2022 году на АЭС приходилось 29,65% выработки электроэнергии, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году. Что касается возобновляемой энергии, то её доля сократилась на 1,4%, составив 8,9%, а доля угольных электростанций уменьшилась на 1,8%, составив 32,5%. Сокращению выбросов парниковых газов способствовало также сокращение производства в нефтехимической отрасли на фоне замедления темпов роста мировой экономики.