Пхеньян подтвердил проведение стрельб и их имитацию

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7 января северокорейская артиллерия провела учения с артиллерийскими стрельбами в четырёх районах западного побережья параллельно военной демаркационной линии в Жёлтом море. Как сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на Генеральный штаб Корейской народной армии, были выпущены в общей сложности 88 снарядов из 23 орудий береговой артиллерии. В направлении военной демаркационной линии стрельба не велась, и учения не представляли угрозы для соседних стран,- подчёркивается в заявлении. Генштаб подтвердил также сообщение о том, что 6 января проведена имитация артиллерийских стрельб с помощью подрыва кумулятивных зарядов. Ранее об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Она отметила, что Корейская народная армия не выпустила ни одного снаряда, а «южнокорейские военные быстро заглотили наживку». В дополнение к данным заявлениям Центральное телевидение Северной Кореи показало, как пороховые заряды последовательно взрываются в поле, окружённом холмами. Объединённый комитет начальников штабов опроверг данное заявление, назвав его «низкосортной пропагандой», цель которой – подорвать доверие жителей РК к вооружённым силам. Средства обнаружения южнокорейских вооружённых сил оперативно обнаружили места проведения артиллерийских стрельб,- отметил представитель штаба.