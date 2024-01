Photo : YONHAP News

В прошлом году альбомы южнокорейских музыкальных коллективов К-РОР заняли семь позиций в десятке самых продаваемых альбомов в США по версии Luminate. Список, опубликованный 10 января, составлен на основе данных о физических продажах альбомов, собранных с 30 декабря 2022 по 28 декабря 2023 года. Третий полноформатный альбом бойз-бэнда Stray Kids «5-Star» занял второе место, их мини-альбом «Rock-Star» - четвёртое. Пятый мини-альбом группы Tomorrow X Together «The Name Chapter: Temptation» занял третье место. Второй мини-альбом группы New Jeans «Get Up» оказался на пятой позиции, 12-й мини-альбом группы Twice «Ready To Be» - на шестом месте. 10-й мини-альбом бойз-бэнда Seventeen «FML» занял седьмую строчку, а Чонгук из BTS занял десятую позицию с песней «Golden».