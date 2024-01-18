Глава МИД КНДР вернулась в Пхеньян по завершении визита в Россию

Photo : YONHAP News

19 января министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи вернулась в Пхеньян по завершении визита в Россию. Как сообщает агентство ЦТАК, в аэропорту Пхеньяна её встретили заместитель министра иностранных дел Пак Чхоль Чжун, временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха и военный атташе посольства России Валерий Исаенко. 16 января Чхве Сон Хи встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Северной Кореей во всех областях, включая «чувствительные». Как отмечается в сообщении МИД России, Чхве Сон Хи и Сергей Лавров обсудили двусторонние отношения, включая реализацию соглашений, достигнутых в сентябре прошлого года на российско-северокорейском саммите, а также график «будущих политических контактов». Чхве Сон Хи встретилась также с вице-премьером России Александром Новаком. Обсуждались пути сотрудничества в торгово-экономической сфере.