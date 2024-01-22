В КНДР заявили о праве на защиту своей безопасности

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Меры КНДР по укреплению своей обороноспособности осуществляются в рамках реализации суверенитета в противодействии нестабильной ситуации безопасности, вызванной США. Такая позиция, по данным агентства ЦТАК, была озвучена представителем Северной Кореи в ходе 19-го саммита участников Движения неприсоединения, проходившего в Уганде 19-20 января. С вышеуказанным заявлением выступил замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён. По его словам, на Корейском полуострове наблюдается наиболее явное нарушение прав независимого государства на суверенитет, выживание и развитие. Он подчеркнул, что право КНДР на свою защиту полностью соответствует принципу Движения неприсоединения о недопустимости нарушения суверенитета и вмешательства во внутренние дела государства. Ким Сон Гён заявил, что Пхеньян продолжит усилия по укреплению роли организации в создании нового мирового порядка на основе справедливости и самостоятельности в парадигме внешней политики мира и дружбы.