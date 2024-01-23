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В Корее

Провинция Кёнгидо отправляет студентов за рубеж

Write: 2024-01-23 11:04:08Update: 2024-01-23 11:18:06

Провинция Кёнгидо отправляет студентов за рубеж

Руководство провинции Кёнгидо увеличило квоту на участников программы «Лестница молодёжи Кёнги» с 200 до 330 человек. Данная программа была инициирована местным губернатором Ким Дон Ёном. Она нацелена на предоставление молодёжи возможности обучения за рубежом, что вносит вклад в решение проблемы социальной поляризации. В этом году администрация решила выделить средства на обучение 270 студентов в девяти зарубежных вузах – по 30 студентов на каждый. В настоящее время провинция ищет партнёров среди местных городов и уездов для совместного покрытия расходов на учебу ещё в двух университетах. В прошлом году в рамках программы местные студенты получили возможность обучаться в пяти учебных заведениях США, Австралии и Китая. На 200 мест заявки подали 5.557 человек. Конкуренция составила 1 к 30.
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