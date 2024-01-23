Назначен командир нового сторожевого корабля «Чхонан»

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26 марта 2010 года к юго-западу от острова Пэннёндо в Жёлтом море в результате атаки северокорейской подлодки затонул корвет южнокорейских ВМС «Чхонан» (РСС-772). Тогда погибло 46 человек из 104 членов экипажа. В сложнейшей экстренной ситуации оперативный офицер Пак Ён Су проявил самоотверженность и спас семь моряков. За прошедшие годы он прошёл путь от капитана-лейтенанта до капитана второго ранга. 22 января Пак Ён Су был назначен командиром нового сторожевого корабля «Чхонан», вошедшего в состав Второго флота. В ВМС РК заявили, что он как никто другой подходит для этой должности, будучи достойным чести и доблести экипажа затонувшего корвета. Сам Пак Ён Су заявил, что уничтожит врага в случае провокаций, одержав победу и сохранив жизни всех членов экипажа. Перед церемонией назначения он посетил мемориал погибшим членам экипажа корвета «Чхонан», почтив их память. Пак Ён Су заявил, что погибшие боевые товарищи завещали охранять морские границы страны, и он всегда готов к бою. Новый сторожевой корабль «Чхонан» оснащён противолодочными торпедами и новейшей системой отслеживания. Его экипаж состоит из 100 человек.