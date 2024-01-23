В РК ужесточают требования к медстраховке

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С апреля этого года иностранцы и граждане РК, проживающие за рубежом, смогут получить статус иждивенцев при оформлении государственной медицинской страховки по истечении шести месяцев после въезда в страну. Речь идёт о случаях, когда их имена вносятся в страховку близкого родственника, находящегося в РК. 24 января в Национальной корпорации медицинского страхования сообщили, что соответствующие поправки в «Закон о медстраховании» вступают в силу с 3 апреля. Прежде для того, чтобы вписаться в страховку официально трудоустроенного корейца иностранец или гражданин, проживающий за рубежом, должен был доказать близкое родство, соответствовать критериям по доходу и имуществу. А с апреля к этому добавляется норма пребывания в стране более шести месяцев. Ужесточение правил нацелено на предотвращение случаев злоупотреблением системой страхования РК, при которых иностранцы и проживающие за рубежом корейцы въезжали в страну исключительно с целью получения лечения за счёт страховки родственников. При этом они оплачивают намного меньше денег, чем в той стране, где они проживают. Между тем, исключением применения нововведения являются несовершеннолетние дети, студенты, супруги трудоустроенных граждан РК, обладатели рабочей визы Е-9, имеющие вид на жительство и брачную визу F-6.