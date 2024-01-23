Верховный суд РК принял решение по делу жертв трудовой мобилизации

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Верховный суд РК обязал японскую компанию FUJIKOSHI выплатить компенсацию южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации, осуществлявшейся в 1940-е годы во время японского аннексирования. 25 января Верховный суд по итогам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции частично удовлетворил иск жертв мобилизации и членов их семей, поданный против FUJIKOSHI. Суд остановил, что базовый договор об отношениях между Японией и Кореей, заключенный правительствами двух стран в 1965 году, не является основанием для упразднения права физических лиц на требование о выплате компенсаций. Таким образом, в заключении суда говорится, что FUJIKOSHI должна выплатить жертвам трудовой мобилизации по 100 млн вон (75 тыс. долларов) компенсации и покрыть убытки, связанные с задержкой выплаты компенсаций. Истцами выступают пять человек, которые были отправлены в Японию на принудительные работы в возрасте от 12 до 15 лет. Они были задействованы в опасной работе по производству запчастей для самолётов и бомб.