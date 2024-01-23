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Наука

Наноспутник Observer-1A успешно выполняет свою миссию

Write: 2024-01-29 13:44:02Update: 2024-01-29 14:15:28

Наноспутник Observer-1A успешно выполняет свою миссию

Photo : YONHAP News

Первый южнокорейский наноспутник Observer-1A успешно выполняет свою миссию по наблюдению за Землёй, сделав фотографии таких крупных городов как Пусан и Дубай. Об этом сообщил 29 января разработчик спутника космический стартап Nara Space. Наноспутник Observer-1A запущен с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в ноябре прошлого года. Размеры спутника – 20 Х 40 сантиметров.  На фотографиях, сделанных спутником, можно хорошо рассмотреть порт Пусана и суда на рейде, а также искусственный остров Пальма Джумейра в Дубае. В настоящее время фотографии имеют пространственное разрешение 3 метра Х пиксель, но Nara Space планирует повысить разрешение до 0,5 метра Х пиксель с помощью технологии коррекции изображения на основе искусственного интеллекта. Спутник можно использовать для анализа ущерба от стихийных бедствий и изменения климата, а также для наблюдения за территорией Северной Кореи,- заявил генеральный директор компании Nara Space Пак Чэ Пхиль. 
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