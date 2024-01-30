В РК сокращается численность детей

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В прошлом году в РК насчитывалось 7.077.206 жителей в возрасте до 17 лет, что составляет 13,8% общей численности населения страны. Об этом сообщили 31 января министерство здравоохранения и социального обеспечения и национальное статистическое управление. Данный показатель на 23% или 2 млн 100 тыс. человек меньше, чем в 2014 году. Меры правительства по исправлению ситуации оказались безрезультатными. Эксперты полагают, что в этом году численность южнокорейцев до 17 лет упадёт ниже 7 млн человек. Это связано с тем, что ежегодно численность детей в РК сокращается примерно на 200 тыс. человек. Кроме того, уровень рождаемости также продолжает снижаться. По прогнозам, при сохранении нынешней тенденции количество детских садов, которых в 2022 году насчитывалось 39 тыс., в 2028 году снизится на 31,8% до 26 тыс. Президентский Комитет по проблемам низкой рождаемости и старения общества в ближайшее время представит план решения проблемы низкой рождаемости.