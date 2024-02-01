Пхеньян: Ядерное оружие необходимо в борьбе с угрозами США

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Пхеньян подверг критике Вашингтон в связи с сообщениями о том, что США планируют увеличить размещение ядерного оружия за рубежом. В частности, возвращение американского ядерного оружия в Великобританию приведёт к дестабилизации ситуации в мире, а действия США по наращиванию ядерного арсенала в Европе повышают угрозу ядерной войны. Об этом говорится в статье научного сотрудника Общества международных и политических исследований КНДР Ли Чжи Сона, опубликованной 2 февраля агентством ЦТАК. Ещё более опасным являются планы США по привлечению стратегического ядерного оружия, включая управляемую термоядерную бомбу B61-12, в Азиатско-Тихоокеанский регион,- говорится в статье. В качестве примера приводится размещение на Гуаме малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести бомбы B61-12. Указывается, что в будущем эти средства могут быть применены на Корейском полуострове. Такие действия, по мнению автора статьи, ведут к тому, что Азиатско-Тихоокеанский регион, где сосредоточены ядерные державы, превращается в самое горячее место с точки зрения опасности ядерного конфликта. Поэтому усилия КНДР по наращиванию сил ядерного сдерживания являются неизбежным средством сохранения стабильности и стратегического баланса в мире,- подытожил Ли Чжи Сон.