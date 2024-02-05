С 2025 года приём в медицинские вузы составит 5.058 человек

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Начиная с 2025 года, приём в медицинские вузы увеличится на 2 тысячи человек и составит 5.058 человек, чтобы решить проблему хронической нехватки врачей в сельских районах и врачей общего профиля. Об этом сообщили 6 февраля в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Данное решение было ожидаемым, и Корейская медицинская ассоциация уже предупредила о том, что начнёт всеобщую забастовку. Набор в медицинские вузы, составлявший до начала 2000-х годов 3.507 человек в год, постепенно снижался, и с 2006 года составляет 3.058 человек в год. Между тем, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в РК на каждую тысячу человек населения приходятся 2,6 врача, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 3,7. По данным Корейского института здравоохранения и социальных проблем, первичный врачебный приём длится в среднем 4,3 минуты, а средний показатель по ОЭСР составляет 16,4 минуты.