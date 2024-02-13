Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Спорт

Пловец Хван Сон У стал чемпионом мира

Write: 2024-02-14 11:02:57Update: 2024-02-14 11:42:22

Пловец Хван Сон У стал чемпионом мира

Photo : YONHAP News

20-летний южнокорейский пловец Хван Сон У стал чемпионом мира на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин. В финале чемпионата мира, проходящем в Дохе, столице Катара, он показал результат 1:44,75. Данас Рапсис из Литвы финишировал вторым, отстав от чемпиона на 0,30 секунды. Бронзовая медаль у Люка Хобсона из США, уступившего серебряному медалисту всего лишь 0,01 секунды. Хван Сон У стал третьим южнокорейским пловцом, завоевавшим титул чемпиона мира, после Пак Тхэ Хвана, который стал обладателем золотых медалей на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин в 2007 и 2011 годах, и Ким У Мина, завоевавшего золото на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин 11 февраля в Дохе. Хван Сон У– первый южнокорейский пловец, ставший медалистом трёх чемпионатов мира подряд. Два года назад в Будапеште он выиграл серебро, а в прошлом году в Фукуоке завоевал бронзу. На нынешнем чемпионате мира у южнокорейских пловцов четыре медали. Это лучший результат для РК на одном чемпионате мира. Кроме золотых наград Хван Сон У и Пак Тхэ Хвана, это две бронзовые медали по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина и смешанным синхронным упражнениям. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >