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20-летний южнокорейский пловец Хван Сон У стал чемпионом мира на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин. В финале чемпионата мира, проходящем в Дохе, столице Катара, он показал результат 1:44,75. Данас Рапсис из Литвы финишировал вторым, отстав от чемпиона на 0,30 секунды. Бронзовая медаль у Люка Хобсона из США, уступившего серебряному медалисту всего лишь 0,01 секунды. Хван Сон У стал третьим южнокорейским пловцом, завоевавшим титул чемпиона мира, после Пак Тхэ Хвана, который стал обладателем золотых медалей на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин в 2007 и 2011 годах, и Ким У Мина, завоевавшего золото на дистанции 400 метров вольным стилем среди мужчин 11 февраля в Дохе. Хван Сон У– первый южнокорейский пловец, ставший медалистом трёх чемпионатов мира подряд. Два года назад в Будапеште он выиграл серебро, а в прошлом году в Фукуоке завоевал бронзу. На нынешнем чемпионате мира у южнокорейских пловцов четыре медали. Это лучший результат для РК на одном чемпионате мира. Кроме золотых наград Хван Сон У и Пак Тхэ Хвана, это две бронзовые медали по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина и смешанным синхронным упражнениям.