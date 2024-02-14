На Корейском полуострове растёт сейсмическая активность

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В докладе метеорологической администрации РК, опубликованном 19 февраля, говорится, что в прошлом году на Корейском полуострове произошли 106 землетрясений магнитудой более 2,0. Это на 50% больше среднегодовой отметки за период с 1999 года. Зафиксировано 16 толчков магнитудой выше 3,0, при этом среднегодовая отметка за указанный период составляет 10,4. Отмечен также рост сейсмической активности у побережья Восточного моря, что объясняется влиянием частных землетрясений в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто. На территории РК в прошлом году зарегистрированы 22 землетрясения магнитудой выше 2,0. Пять из них произошли в провинции Кёнсан-Пукто, четыре в Канвондо, три в Чолла-Пукто. Самое мощное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Восточном море у берегов провинции Канвондо. Оно стало 22-м по мощности с момента начала ведения статистики.