Юн Сок Ёль: 2024 год – начало нового рывка в атомной энергетике

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Этот год станет началом нового рывка в развитии атомной энергетики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 22 февраля на общественных дебатах по энергетической политике. Он отметил, что с самого начала работы на посту президента отдавал приоритет развитию атомной энергетики, настаивая на продолжении строительства третьего и четвёртого реакторов АЭС «Синхануль». Юн Сок Ёль вспомнил, что, посетив город Чханвон провинции Кёнсан-Намдо после вступления в должность президента, был шокирован упадком отрасли атомной энергетики, к которому привела политика прежнего президента. Он сообщил, что на поддержку атомной энергетики будут выделены значительные финансовые субсидии, а инвестиции в АЭС и исследовательские работы в атомной энергетике получат налоговые льготы. Президент напомнил также, что атомные электростанции являются одной из важнейших статей экспорта.