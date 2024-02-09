Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Юн Сок Ёль: 2024 год – начало нового рывка в атомной энергетике

Write: 2024-02-22 13:17:48Update: 2024-02-22 14:28:56

Юн Сок Ёль: 2024 год – начало нового рывка в атомной энергетике

Photo : YONHAP News

Этот год станет началом нового рывка в развитии атомной энергетики. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 22 февраля на общественных дебатах по энергетической политике. Он отметил, что с самого начала работы на посту президента отдавал приоритет развитию атомной энергетики, настаивая на продолжении строительства третьего и четвёртого реакторов АЭС «Синхануль». Юн Сок Ёль вспомнил, что, посетив город Чханвон провинции Кёнсан-Намдо после вступления в должность президента, был шокирован упадком отрасли атомной энергетики, к которому привела политика прежнего президента. Он сообщил, что на поддержку атомной энергетики будут выделены значительные финансовые субсидии, а инвестиции в АЭС и исследовательские работы в атомной энергетике получат налоговые льготы. Президент напомнил также, что атомные электростанции являются одной из важнейших статей экспорта.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >