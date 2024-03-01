Врачи-интерны продолжают забастовку

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Около девяти тысяч врачей-интернов по всей стране не выходят на работу, выступая против решения южнокорейского правительства увеличить набор в медицинские вузы. Крупные многопрофильные больницы по всей стране не работают в нормальном режиме с 20 февраля. На данный момент лишь 294 интерна откликнулись на призыв правительства вернуться на работу. Между тем, 29 февраля истёк срок их возвращения на работу, установленный правительством, и сейчас велика вероятность того, что против них будут приняты карательные меры, вплоть до лишения медицинских лицензий. Всем забастовщикам по электронной почте и в виде текстовых сообщений отправлены распоряжения о необходимости выйти на работу, но большинство из них отказались их получать, изменив номера телефонов и адреса. 1 марта полиция провела обыски в ряде офисов Корейской медицинской ассоциации в рамках расследования в отношении её лидеров, обвиняемых в подстрекательстве к противоправным действиям.