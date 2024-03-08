Юн Сок Ёль: Развитие Инчхона – кратчайший путь к большому скачку РК

Photo : YONHAP News

Развитие Инчхона - кратчайший путь к большого скачку РК. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, выступая 7 марта в мэрии Инчхона на общественных дебатах по вопросам транспорта. Он отметил необходимость реализации инноваций в стратегических отраслях авиации и судоходства, используя Инчхон в качестве плацдарма. К 2026 году в новой зоне свободной торговли в районе международного аэропорта Инчхон будет построен современный авиационный комплекс, в котором разместятся компании, занимающиеся ремонтом и обслуживанием самолётов. В комплекс будут привлечены глобальные компании, которые получат различные льготы, в том числе налоговые, а также скидки на аренду земли. Они создадут более пяти тысяч качественных рабочих мест. Правительство позаботится о том, чтобы слияние авиаперевозчиков Korean Air и Asiana Airlines не привело к увеличению стоимости авиабилетов и монополизации рынка новым авиационным гигантом,- отметил глава государства. Коснувшись судоходной отрасли, он сказал, что правительство увеличит инвестиции в развитие морского порта Инчхон, который превратится в «умный» порт, использующий искусственный интеллект и беспилотные технологии для погрузки и разгрузки грузов. К 2030 году будет построена скоростная железная дорога, которая, пройдя через центр Сеула, соединит города Инчхон и Намянчжу к северо-востоку от столицы. Поезда Great Train Express-B (GTX-B) позволят добраться от Инчхона до центра Сеула менее чем за 30 минут.