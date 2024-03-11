С 1 по 10 марта южнокорейский экспорт сократился на 13,4%

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По предварительным данным таможенного управления, за период с 1 по 10 марта объём южнокорейского экспорта составил 13 млрд 54 млн долларов, что на 13,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Среднесуточный экспорт, учитывающий количество рабочих дней, увеличился за тот же период на 8,2%. Экспорт полупроводников увеличился на 21,7%, а морских судов – на 431,4%, но поставки нефтепродуктов сократились на 29,3%, легковых автомобилей – на 33%, металлургической продукции – на 30,9%. Экспорт в США уменьшился на 16,3%, а в Китай – на 8,9%. Импорт за первые десять дней марта составил 14 млрд 803 млн долларов, уменьшившись на 28,6% в годовом исчислении. При этом ввоз в страну сырой нефти сократился на 11,5%, полупроводников – на 17,3%, газа – на 58%, угля – на 45,6%, а легковых автомобилей – на 37,3%. Импорт из Китая уменьшился на 32,7%, из США – на 26,1%, а из Евросоюза – на 22,6%. Дефицит торгового баланса за первые десять дней марта составил 1 млрд 263 млн долларов.