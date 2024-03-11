Правящая партия и оппозиция борются за голоса избирателей

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Правящая партия Сила народа и оппозиционная Демократическая партия Тобуро ведут напряжённую борьбу за голоса избирателей на предстоящих 10 апреля парламентских выборах. По результатам опросов, уровни поддержки кандидатов от соперничающих партий примерно равны. В частности, по результатам опроса 500 респондентов в округе Кеян-В города Инчхона, проведённого 9-10 марта агентством K-stat Research по заказу газеты «Чосон Ильбо» и канала и TV Chosun, лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна поддерживают 43% избирателей. Уровень поддержки кандидата от правящей партии Сила народа, бывшего министра сухопутных территорий и транспорта Вон Хи Рёна составил 35%. В избирательном округе Пундан-А города Соннама провинции Кёнгидо 40% опрошенных поддерживают кандидата от правящей партии Ан Чхоль Су, а 36% - кандидата от оппозиции Ли Гван Чжэ. В городе Сувоне провинции Кёнгидо бывшего министра промышленности, торговли и энергетики Пан Мун Гю, кандидата от правящей партии Сила народа, поддерживают 33% избирателей. Уровень поддержки кандидата от оппозиционной Демократической партии Тобуро немного выше – 35%. Погрешность при обработке данных может составить ±4,4% при уровне достоверности 95%.