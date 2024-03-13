Alibaba Group инвестирует в РК 1,1 млрд долларов

Китайская компания Alibaba Group подготовила план инвестирования 1 млрд 100 млн долларов для закрепления на южнокорейском рынке. Средства будут направлены на строительство логистического центра и расширения бизнеса. Бизнес-план, направленный правительству РК, предусматривает выделение в этом году 200 млн долларов на строительство логистического центра площадью 180 тыс. кв метров. Это позволит сократить время доставки товаров из Китая до конечного получателя и приведёт к усилению конкуренции среди торговых интернет-площадок. 100 млн долларов планируется инвестировать в поддержку лучших южнокорейских производителей конкурентоспособной продукции. В июне будет открыта платформа, которая станет каналом для выхода таких товаров на мировой рынок. Есть также планы начать продажи южнокорейских товаров не только на AliExpress, но и на других платформах, в числе которых Lazada в Юго-Восточной Азии и Miravia на рынке испаноязычных стран.