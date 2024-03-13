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Экономика

В 2024 году на автомобильном рынке РК ожидается спад

Write: 2024-03-14 12:21:26Update: 2024-03-14 12:22:45

В 2024 году на автомобильном рынке РК ожидается спад

Photo : YONHAP News

В этом году на южнокорейском автомобильном рынке ожидается снижение показателей производства и продаж под влиянием экономического застоя. Об этом сообщила 14 марта Корейская ассоциация автопроизводителей. Предполагается, что внутри страны будут проданы 1 млн 700 тыс. автомобилей, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Экспорт составит 2 млн 800 тыс. автомобилей, увеличившись за тот же период на 1,2%. Производство сократится на 0,6% и составит 4 млн 200 тыс. автомобилей. Высока вероятность снижения спроса на новые автомобили в связи с влиянием высокой процентной ставки и сокращением располагаемого дохода. Скажется также замедление темпов роста рынка электромобилей и уменьшение субсидий на их покупку. Во втором полугодии прогнозируется некоторое улучшение ситуации, учитывая восстановление потребительской активности на фоне снижения учётной ставки, появление на рынке новых моделей и необходимость замены старых автомобилей, находящихся в эксплуатации более десяти лет. 
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